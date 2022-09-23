Под контролем судебных приставов Кольчугинского района проведены работы по ограничению доступа к...

Под контролем судебных приставов Кольчугинского района проведены работы по ограничению доступа к объекту незавершенного строительства — жилого дома.Надзорный орган обратился в суд с требованием обязать 45-летнюю жительницу Подмосковья — собственника одного из жилых домов, расположенного на территории поселка Металлист Кольчугинского района, принять меры, препятствующие несанкционированному доступу внутрь объекта.Причиной обращения послужило то, что объект незавершенного строительства находится в аварийном состоянии, там постоянно собираются дети и проводят свой досуг.Как следует из материалов дела, целостность конструкции недостроя нарушены: плиты перекрытия имеют следы обрушения, объект находится в непригодном для эксплуатации состоянии, ограждение земельного участка, а также самого здания отсутствует. Недостроенный жилой дом имеет подвальное помещение, проход в которое также свободный. На стенах здания имеются многочисленные граффити. В 500 метрах от него расположена школа, а на расстоянии 30 метров находятся жилые многоквартирные дома.Суд согласился с доводом о том, что отсутствие мер по консервации объекта создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан и может повлечь необратимые последствия.Однако в установленный законодательством срок указанные меры приняты не были: вход на территорию здания был свободен и все еще представлял опасность.В связи с этим женщине был ограничен выезд из страны. Кроме того, был наложен запрет на совершение действий по регистрации в отношении недвижимого имущества - земельного участка общей площадью 2 297 кв. м и самого недостроенного жилого дома.После этого должница приняла необходимые меры для обеспечения безопасности долгостроя. В настоящий момент на территории здания установлено ограждение, а дверные и оконные проемы закрыты. Убедившись в том, что объект незавершенного строительства не представляет опасности, судебный пристав окончил исполнительное производство фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе ведомства.Фото: https://r33.fssp.gov.ru/news/