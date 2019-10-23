День Белых журавлей - дань памяти погибшим во всех войнах- прошёл накануне по всему миру. К мемориальной акции во Владимирской области присоединилась Судогда.

День Белых журавлей- дань памяти погибшим во всех войнах- прошёл накануне по всему миру. К мемориальной акции во Владимирской области присоединилась Судогда.День Белых Журавлей появился по инициативе поэта Расула Гамзатова 33 года назад. А в 2009-ом был провозглашен ЮНЕСКО международным. На площади у Вечного огня собрались судогодцы разных поколений. Представители общественных организаций, Боевого Братства, ветеранских клубов, школьники. Юноши судогодской школы № 1 стояли в почётном карауле. А самые юные участники акции держали в руках бумажные фигурки белых журавлей. Об истории этой даты землякам рассказала Тамара Пискарёва, председатель районного совета ветеранов. После митинга автоколонна с флагами отправились на воинское захоронение - Никольский погост. К обелиску ребята поискового отряда "Амулет" возложили гирлянду славы и цветы.