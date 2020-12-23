В результате индексации ежегодной выплаты они получат 1040 рублей.

На своей официальной странице Вконтакте глава региона Владимир Сипягин сообщил, что в 2021 году на День победы «Дети войны» из Владимирской области получат 1040 рублей. Таким образом, индексация выплаты составит 40 рублей.«Выплаты устанавливаются исходя из возможностей бюджета. Очень важно, что, несмотря на непростой период, мы смогли их сохранить», - подчеркнул губернатор.Он рассчитывает, что в перспективе власть сможет не только гарантировать указанной категории граждан ежегодную выплату, но и рост её суммы.