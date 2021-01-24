Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух пациентов с диагнозом ковид, сопровождавшимся множественными хроническими заболеваниями.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 88 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 88 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух пациентов с диагнозом ковид, сопровождавшимся множественными хроническими заболеваниями.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 49 костромичам. Шесть заболевших прибавилось в Нерехтском районе, по пять - в Красносельском и Шарьинском районах. Четыре случая ковида диагностировано в Павинском районе, по три - в Галичском и Мантуровском районах. По два новых пациента выявлено в Буе, Костромском и Парфеньевском районах. По одному - в Вохме, Макарьеве, Пыщуге, Поназырево, Чухломском и Межевском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 16 696 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 13 765 пациентов. В стационарах лежит 625 человек, из них 351 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2306 заболевших.