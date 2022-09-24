Спортшкола Судогодец набирает хоккеистов разных годов рождения. Как там готовят будущих звезд КХЛ...

Спортшкола "Судогодец" набирает хоккеистов разных годов рождения. Как там готовят будущих звезд КХЛ расскажет Александр Сыпченко.На лед выходит группа начальной подготовки детско-юношеской спортшколы "Судогодец". Этим ребятам всего по 5-6 лет, многие, родились в семьях с богатыми хоккейными традициями. Юные хоккеисты стараются выполнять все тренерские установки. Здесь не только отрабатывают технику и закладывают физическую готовность, но и учат уважать своих партнеров по команде. Тренер Геннадий Богомолов уверен, главное для юных хоккеистов это правильное отношение к спорту и желание. Некоторые начинают уверенно стоять на коньках уже через 1-2 месяца.Геннадий Богомолов, тренер групп спортивного оздоровления детско-юношеской спортшколы "Судогодец":- Группа начальной подготовки и спортивного оздоровления - это самая важная группа, потому что когда детки приходят они еще ничего не умеют и самое основное - это вложить и заложить у них тот фундамент, который позволит уже дальше строить.Вершина хоккейной пирамиды - команда юношеской хоккейной лиги. Здесь под руководством старшего тренера Сергея Коневского и тренера Сергея Заборского тренируются ребята 2005 года рождения. Команда - постоянный участник Первенства ЦФО. Подготовка к предстоящему сезону идет полным ходом, хоккеисты тренируются с огромным желанием.Сергей Коневский, старший тренер отделения хоккея детско-юношеской спортшколы "Судогодец":- Первая станция - это на технику владения коньком, самое главное хорошо научиться кататься, соответственно здесь и техника владения клюшкой будет.В Судогодской средней школе номер 2 для юных Харламовых и Овечкиных расписание составлено так, чтобы они не только успевали постигать все науки, но занимались любимым хоккеем.Анжелика Каримова, учитель Судогодской средней школы №2:- В течении дня смена деятельности у них меняется то есть сначала с утра у них идут тренировки, затем они идут на учебные занятия, обед, а потом снова тренировки.Тренировки проходят на новой ледовой арене имени Александра Рагулина. Здесь есть все для полноценного развития спортсменов- спортивные, тренажерные и восстановительные залы, раздевалки, сушилки. А это - зал славы Судогодского хоккея. При входе в ледовый дворец гостей и воспитанников школы встречает бесчисленное количество кубков и наград, завоеванных на различных соревнованиях. Настоящий центр хоккейной силы.Владимир Арсентьев, директор детско-юношеской спортшколы "Судогодец":- Сейчас собирается тренерский состав, старший тренер, заслуженный тренер России по хоккею Сергей Николаевич Коневский, который подбирает тренерский состав, который школу хочет развивать, чтобы были от младшей группы участия в ЦФО и также участвовали по молодежной хоккейной лиги.В "Судогодце" сделали акцент на развитии детско-юношеского хоккея. Здесь заявляют- а будущем сильнейшие команды страны будут подписывать воспитанников судогодской школы. Ну, а место для будущих кубков и наград в музее - обязательно найдется.Александр Сыпченко, Семен Карпов "Вести-Владимир"