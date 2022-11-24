В ближайшее время власти также сдадут ещё один проблемный объект на улице Пионерской.

В Коммунаре на финишную прямую вышел вопрос ввода в эксплуатацию новостройки с «лишними этажами». Об этом рассказал Александр Авдеев.«Документы находятся на рассмотрении в Госстройнадзоре. Для восстановления прав дольщиков нам пришлось заставить застройщика сносить лишние этажи. Решение проблемы на финишной прямой», - подчеркнул губернатор.Он также поблагодарил прокуратуру за содействие в решении проблемы и добавил, что дом на 1-й Пионерской, 82 «А» получил заключение о соответствии проекту. Власти рассчитывают успеть ввести его до 1 декабря.