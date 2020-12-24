За минувшую неделю составлено 16 протоколов, которые переданы в суд для рассмотрения.

Начиная с сентября 2020 года сотрудники Роспотребнадзора составили 442 протокола на нарушителей противоэпидемических мер. Среди них – 356 человек это - рядовые граждане, а 68 – должностные и юрлица. За минувшую неделю составлено 16 протоколов, которые переданы в суд для рассмотрения.В результате за период второй волны набежало 2 млн 270 тысяч рублей штрафов.Представитель ведомства Марина Колтунова добавила, что в общественных местах проводятся регулярные рейды, которые обязательно продолжатся.