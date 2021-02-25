ЗакСобрание утвердило Романа Годунина в должности вице-губернатора по вопросам развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики. Депутаты рассмотрели этот вопрос в качестве дополнительного.

ЗакСобрание утвердило Романа Годунина в должности вице-губернатора по вопросам развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики. Депутаты рассмотрели этот вопрос в качестве дополнительного. Заседания по-прежнему проводятся в режиме видеоконференции. Напомним, Роман Годунин не расставался с приставкой “врио” с апреля 2020 года. С первой попытки процедуру утверждения он не прошёл. В этот раз “за” Романа Годунина проголосовало парламентское