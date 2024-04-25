Владимир начали украшать к празднованию Дня Великой Победы Регион готовится к празднованию Дня...

Владимир начали украшать к празднованию Дня Великой ПобедыРегион готовится к празднованию Дня Великой Победы. Праздничное оформление продолжается в областной столице. Сколько флагов появится на улицах Владимира, расскажет Мария Платанюк.Над улицей Мира развеваются праздничные стяги. Областная столица готовится встретить День Великой Победы. Работы по праздничному оформлению Владимира- города трудовой доблести - сегодня кипят во всех его частях, подчеркивает Наталья Русских. В общей сложности улицы города в честь 9 мая- великого дня для всей страны- украсят 800 флагов.Наталья Русских, заместитель директора Управления наружной рекламы и информации г. Владимира:- Мы всегда очень ответственно подходим к праздничному оформлению. Стараемся затронуть все уголки не только центральной части, но и спальные районы. Основным оформлением, конечно, является флаговое. Мягкое оформление. Флаги развеваются. Это очень нарядно, красочно. Цветовую гамму мы обычно выбираем традиционную: красную, синюю. Синий как символ неба. Красный - символ знамени Победы.В сквере возле Дома культуры молодежи наводят идеальный порядок. Он станет одной из площадок предстоящих торжеств. В мэрии отмечают: ко Дню Великой Победы украсят основные транспортные магистрали, все парки и скверы. Тематические баннеры- с рассказом о подвиге советского народа и вкладе владимирской земли в победу над фашизмом- появятся на остановках. Специалисты продолжают монтаж.Наталья Русских, заместитель директора Управления наружной рекламы и информации г. Владимира:- Производится монтаж тематических социальных проектов на остановочных комплексах. В этом году будут реализованы 2 проекта - "Труженики тыла" и "По следам великих сражений".Масштабные открытки разместят на уличных щитах, поздравления будут транслировать в городских автобусах и троллейбусах. Владимирцам в рамках еще одного проекта "Этот день Победы" расскажут о биографиях земляков- ветеранов, а проект "Они сражались за Родину" станет видеогалереей портретов участников Великой Отечественной войны.Завершить украшение областного центра планируют 6 числа. Ощущение мая- победного и светлого - уже витает самом воздухе.Мария Платанюк "Вести-Владимир"