Благотворительная акция «Помоги пойти учиться» проводится ежегодно в целях оказания помощи по приобретению школьных принадлежностей и одежды детям, воспитывающимся в многодетных семьях...

В рамках всероссийской акции «Помоги пойти учиться» полицейские навестили семью, находящиюся в трудной жизненной ситуации.Благотворительная акция «Помоги пойти учиться» проводится ежегодно в целях оказания помощи по приобретению школьных принадлежностей и одежды детям, воспитывающимся в многодетных семьях. Общественники и сотрудники полиции УВД по ВАО каждый год принимают активное участие в данной акции и помогают десяткам детей собраться в школу.В районе Перово председатель общественного совета при УВД по ВАО Антон Петров совместно с инспектором ПДН ОМВД России по району Перово и инспектором группы службы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО капитаном полиции Евгением Орловым пришли в гости к одной из семей, где воспитываются 6 детей, побеседовали с членами семьи и подарили необходимую одежду, канцелярские принадлежности и раскраски на тему ПДД.Антон Петров и сотрудники полиции пожелали ребятам хорошей и интересной учебы, чтобы они могли стать хорошим примером для окружающих и поводом для гордости своих родителей.В завершение встречи ребята поблагодарили гостей, пообещали хорошо учиться и с радостью сделали общее фото.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73