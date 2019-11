Министр ВМС США Ричард Спенсер отправлен в отставку. Глава Пентагона Марк Эспер попросил его покинуть пост, так как Спенсер потерял доверие на фоне дела Галлахера.

Спецназовец ВМС США Эдвард Галлахер обвиняется в военных преступлениях, которые он совершил в Афганистане, напоминает РИА Новости. Спенсер втайне предлагал сотрудникам Белого дома не вмешиваться в дело, обещая взамен, что Галлахер покинет ВМС с сохранением звания. Публично Спенсер высказывал иную позицию.Трамп решил выдвинуть на место Спенсера посла США в Норвегии Кена Брэйтуэйта. Об этом президент США написал в своем Twitter, отметив, что Брэйтуэйт – "человек великих достижений и успехов". Трамп выразил уверенность, что он "проделает потрясающую работу".....honors that he has earned, including his Trident Pin. Admiral and now Ambassador to Norway Ken Braithwaite will be nominated by me to be the new Secretary of the Navy. A man of great achievement and success, I know Ken will do an outstanding job!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2019Также Трамп написал, что спецназовец Галлахер будет отправлен в отставку, сохранив при этом все звания.