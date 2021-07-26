В воскресенье, 25 июля, в 18:00, в г. Владимире на проспекте Ленина у дома 9 произошла авария, вызвавшая бурное обсуждение в соцсетях.

В воскресенье, 25 июля, в 18:00, в г. Владимире на проспекте Ленина у дома 9 произошла авария, вызвавшая бурное обсуждение в соцсетях.Водитель автомобиля ВАЗ-21134, 1994 года рождения, увидев резко затормозившую перед ним машину, перестроился и врезался в «Мазду-СХ5».От удара автомобиль «Мазда» отбросило на дорожный знак. Водитель «Лады» и его пассажиры отделались ушибами и ссадинами, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.В соцсетях поднялась волна возмущения против манеры вождения водителя, спровоцировавшего аварию. Его замечали в разных районах города, едущего без глушителя и с превышением скорости. Пользователи отмечают, что на переднем сиденье «Лады» находилась пассажирка с ребенком, что не сделало его осторожнее.«Парень на полупустой дороге спровоцировал ДТП... Разбита иномарка и снесен светофор....И хорошо, что жив... И его пассажирка с ребенком... И все потому, что по встречке никто не шел... И если б не ехал с такой скоростью, то и с иномаркой бы разъехался». "Жуткие тормоза под окнами, жуткий удар. Иномарка снесла светофор, а этот перец вылетел на встречку. Сидит в скорой, бинтуется. Женщина около скорой с маленьким ребеночком... Были бы на переходе люди, убило бы светофором!" - пишут в соцсетях.Фото: ВК "Подслушано во Владимире"