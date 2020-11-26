Вылечить удалось 7730 пациентов. В стационарах находится 765 жителей региона, из них 371 с диагнозом ковид. На дому лечится 2565 человек.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за минувшие сутки выявлено 139 новых случаев заболевания коронавирусом. Исцелились от недуга – 225 человек.За минувшие сутки в Костроме коронавирус диагностирован у 64 человек. 16 пациентов прибавилось в Галичском районе, 12 в Нерехтском районе, семь в Костромском районе. По шесть новых случаев выявлено в Мантурове, п. Красное-на-Волге и Красносельском районе, пять – в Шарьинском районе. По четыре человека заразились в Буе, Макарьевском районе, по трое – в Волгореченске, Судиславском районе. По два новых заболевших зарегистрировано в Вохме и Пыщуге, по одному – в Сусанино, Солигаличе, Нейском, Кадыйском и Островском районах.Скончался один пациент. Врачи не смогли спасти 62-летнюю женщину.С начала пандемии в Костромской области коронавирус подхватили 10 850 человек. Вылечить удалось 7730 пациентов. В стационарах находится 765 жителей региона, из них 371 с диагнозом ковид. На дому лечится 2565 человек.