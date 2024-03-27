В селе Малолучинское Юрьев-Польского района обнаружили множество трупов животных с местной фермы. По словам жителей, первые шкуры и останки рогатого скота и птиц появились на территории

В селе Малолучинское Юрьев-Польского района обнаружили множество трупов животных с местной фермы. По словам жителей, первые шкуры и останки рогатого скота и птиц появились на территории поселения в начале марта, а 24 числа после того, как снег за забором подтаял, сельчане увидели туши овец, коз, куриц и других животных. Как нам рассказали местные жители, хозяин