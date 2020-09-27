Страшное ДТП произошло в центре города.

Ночью во Владимире насмерть сбили девушку. Страшное ДТП произошло в центре города. Водитель на большой скорости сбил девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В результате столкновения пешехода отбросило на несколько метров. Девушка скончалась на месте, водитель, по словам очевидцев, не пострадал. Информацияуточняется