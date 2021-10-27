ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивается без вести пропавший Кожаев Андрей Иванович, 1976 года рождения...

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивается без вести пропавший Кожаев Андрей Иванович, 1976 года рождения, который 10 августа 2020 года вышел из учреждения в районе Марьино и до настоящего времени его местонахождение не известно.Приметы: славянской внешности, рост 180 см, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы темно-русые.Особые приметы: послеоперационный рубец 3 см на животе слева, татуировки: на груди справа – голова тигра с оскалом около 10 см, на предплечье левой руки – меч, череп с крыльями, над черепом корона, на плече правой руки – изображение женщины в шляпе, на четырех пальцах левой кисти и на среднем пальце правой кисти перстни.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: (495)709-26-02, (495)709-10-00 или в службу «02» (с мобильных номеров – «102»).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18