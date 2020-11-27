Желая помочь своему знакомому избежать тюрьмы, они дали показания, свидетельствующие о непричастности подозреваемого в убийстве.

По версии следственного комитета региона, в июле 2019 года на суде при рассмотрении уголовного дела об убийстве 38-летняя женщина и 35-летний мужчина пытались обмануть правосудие.Желая помочь своему знакомому избежать тюрьмы, они дали показания, свидетельствующие о непричастности подозреваемого в убийстве.Однако, лжесвидетельствование не помогло. Фемида установила истину, а душегуб отправился за решётку.В свою очередь, против горе-свидетелей возбуждены уголовные дела по статье «заведомо ложные показание свидетеля». Теперь друзьям убийцы грозит реальный срок.