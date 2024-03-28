«Современные рыцари»: как во Владимире развивается фехтование? Фехтование на саблях. Этот вид...

«Современные рыцари»: как во Владимире развивается фехтование?Фехтование на саблях. Этот вид спорта развивается теперь и во Владимире. Чем он полезен, и в каком возрасте им можно заниматься, - узнал Федор Лалакин.Дисциплина, скорость и реакция - пожалуй, три самых главных качества в фехтовании. Для них сабля, - как продолжение руки.Святослав Мухин, спортсмен:- Я помню во втором классе я хотел на фехтование, потому что там сабли всякие, мечи, представляешь, как будто рыцарей каких-то, паладинов и так далее. Сначала я пришел на рапиру заниматься, но мне там не понравилось, потому что, ну, просто колишь. Потом узнал контакты, начал заниматься саблей, и вот уже саблей занимаюсь 5-6 лет.Фехтование - это искусство наносить удары, не получая их. Но в поединках часто бывают случаи, когда противники нанесли друг другу удар, почти одновременно.Раньше кому отдать балл в таком случае судья определял "на глаз". Сейчас используются электронные приборы: лампочка загорается при контакте с саблей.Андрей Багдасаров, тренер по фехтованию на саблях:- Схема подключения идет через оружие здесь и через куртку. То есть, там идет шнур, через всю эту систему касание замыкается.Также есть еще несколько моментов при обоюдном касании. Например, сейчас боец слева активнее шел в атаку, спортсмен справа попытался взять защиту, не взял, но тоже ударил. Загорелись два фонаря, однако, бал уходит фехтовальщику слева, - за инициативу.Но уже в следующем раунде боец справа провел работу над ошибками и прочитал своего соперника, показав, что в фехтовании важны не только скорость, но еще и тактика.Андрей Багдасаров в фехтовании с 10 лет, после завершения спортивной карьеры, решил тренировать новое поколение фехтовальщиковАндрей Багдасаров, тренер по фехтованию на саблях:- Передать, то, что сам умеешь. Вроде как бы тоже хочется чему то научить, что то показать и остаться в виде спорта. Потому что, как я уже говорил, если этот вид спорта когда то захватил человека, - с ним в какой то форме всегда хочется остаться.То есть кто-то - как болельщик, кто- то - как тренер.Владимирские спортсмены активно готовятся к соревнованиям. Фехтование - это не просто спорт, - его принято считать искусством, военной наукой, а также средством воспитания.Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести-Владимир"Читайте также:В новом физкультурно-спортивном комплексе в Коврове будут готовить чемпионов по гимнастике, боксу и фехтованию