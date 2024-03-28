Владимирским школьникам рассказали о о безопасном поведении у весенних водоемов Сотрудники МЧС...

Владимирским школьникам рассказали о о безопасном поведении у весенних водоемовСотрудники МЧС рассказали школьникам областного центра о безопасном поведении у весенних водоемов. В рамках акции "Опасный лёд" .Специалисты профильного отдела напомнили ребятам о самом главном - без взрослых находиться у воды нельзя. Так же детям продемонстрировали различные средства спасения. Такие как "конец Александрова", спасательные жилет и кольца.Вера Щербинина, главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Владимирской области:- Не оставлять детей без присмотра, особенно во время каникул весенних и всегда оставаться на связи со своими детьми. Провести беседы по безопасности на льду, именно в весенний период оградить их от посещений водоемов нашей области.Читайте также:В МЧС по Владимирской области усиливают работу по профилактике происшествий на водоемахВо Владимирской области продолжают готовиться к весеннему паводкуМЧС рассказывает владимирцам о мерах безопасности при наступлении весеннего половодья