Выбор редакции - компас в море новостей!

Выбор редакции - компас в море новостей!ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! В новом учебном году владимирских школьников обещают кормить бесплатно https://vladtv.ru/society/113345/ШОК ПО ТЕЛЕФОНУ Заключенный тульской колонии обманул жительницу Юрьева-Польского https://vladtv.ru/incidents/113335/ЧТОБ ЧИСТО КАК СЛЕЗА Во Владимирской области вводятся штрафы за «грязное» топливо https://vladtv.ru/society/113336/ПЛОДИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ 11 тысяч мальков стерляди выпустили в реку Оку во Владимирской области https://vladtv.ru/society/113337/ПОВЕРНИСЬ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПЕРЕДОМ, А К ХАКЕРУ ЗАДОМ! В деревне Фролихи Владимирской области появилась интернет-изба https://vladtv.ru/society/113344/