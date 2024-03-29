Почти 50 тысяч владимирцев проголосовали за объекты благоустройства
В голосовании за объекты...
Почти 50 тысяч владимирцев проголосовали за объекты благоустройства
В голосовании за объекты благоустройства на 2025 год уже приняли участие почти 50 тысяч жителей Владимирской области. Об этом сообщают в правительстве региона.
В 24-ом году голосование проводится в 22 муниципальных образованиях. В 15 жители выбирают объекты благоустройства, а в 7 – дизайн-проекты для уже определённых общественных пространств.
Напомним, голосование стартовало 15 марта.
До 30 апреля каждый житель области от 14 лет может сделать свой выбор в пользу объекта или территории, которую бы он хотел видеть обновлённой и благоустроенной по национальному проекту "Жильё и городская среда".
Своё мнение можно высказать на сайте za.gorodsreda.ru.
Кроме того, на этом же сайте идёт голосование за видеоролики о результатах реализации проектов благоустройства в рамках акции «Марафон достижений». В планах- преображение общественных территорий в Александрове, Владимире,Вязниках, Гороховце, Гусь-Хрустальном и других городах.
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