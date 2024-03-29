Почти 50 тысяч владимирцев проголосовали за объекты благоустройства В голосовании за объекты...

Почти 50 тысяч владимирцев проголосовали за объекты благоустройстваВ голосовании за объекты благоустройства на 2025 год уже приняли участие почти 50 тысяч жителей Владимирской области. Об этом сообщают в правительстве региона.В 24-ом году голосование проводится в 22 муниципальных образованиях. В 15 жители выбирают объекты благоустройства, а в 7 – дизайн-проекты для уже определённых общественных пространств.Напомним, голосование стартовало 15 марта.До 30 апреля каждый житель области от 14 лет может сделать свой выбор в пользу объекта или территории, которую бы он хотел видеть обновлённой и благоустроенной по национальному проекту "Жильё и городская среда".Своё мнение можно высказать на сайте za.gorodsreda.ru.Кроме того, на этом же сайте идёт голосование за видеоролики о результатах реализации проектов благоустройства в рамках акции «Марафон достижений». В планах- преображение общественных территорий в Александрове, Владимире,Вязниках, Гороховце, Гусь-Хрустальном и других городах.Читайте также:На благоустройство Окского парка и набережной Мурома выделено 190 миллионов рублейОколо Соловьиного пруда во Владимире появится часовняВладимирцы продолжают голосовать за преображение городских объектов