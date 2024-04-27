Во Владимирской области добиваются лишения водительских прав граждан с расстройствами...

Во Владимирской области добиваются лишения водительских прав граждан с расстройствами психикиСотрудники Вязниковской прокуратуры провели проверку, в ходе которой выявили 12 граждан, стоящих на учете у врача-психиатра с диагнозами «шизофрения», а также стоящих у наркологов с диагнозами «синдром зависимости от алкоголя», «алкогольный делирий на фоне зависимости от алкоголя», «синдром зависимости от нескольких психоактивных веществ», «пагубное потребление каннабиноидов».«Мотоцикл, автомобиль и иные транспортные средства создают повышенную вероятность причинения вреда окружающим. Управление авто- и мототранспортными средствами лицами, имеющими медицинские противопоказания к указанному виду деятельности, ставит под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения.», - объяснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Как итог, - прокурор обратился в Вязниковский городской суд с требованием лишить данных граждан водительских удостоверений.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений