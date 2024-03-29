В Муроме суд признал жителя Омска виновным в четырёх мошенничествах.

В Муроме суд признал жителя Омска виновным в четырёх мошенничествах. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Гражданин был курьером в схеме «Ваш родственник попал в ДТП» и забирал деньги у обманутых пенсионеров. Аферист соблюдал меры конспирации и приезжал к пожилым людям, которые отдавали все сбережения, чтобы только помочь угодившим в беду близким. Нанесённый четверым пострадавшим ущерб превысил 1,2 млн рублей.Суд приговорил мужчину в 3 годам и 6 месяцам заключения в колонии общего режима.«Судом удовлетворены иски прокурора, заявленные в пользу двоих потерпевших на общую сумму 500 тыс. рублей», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.