В результате инцидента один из оппонентов произвел выстрел в спину пассажира, причинив тем самым травму поясничной области...

«Сотрудники отдела уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали 36-летнего мужчину, выстрелившего в пассажира вагона метро», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что между пассажирами, находившимися в вагоне электропоезда на Люблинско-Дмитровской линии метро произошел словесный конфликт. Трое мужчин сделали замечание пассажиру, который громко разговаривал и стучал по сиденьям. В результате инцидента один из оппонентов произвел выстрел в спину пассажира, предположительно, из травматического пистолета, причинив тем самым травму поясничной области. После чего трое участников конфликта скрылись, а пострадавший – 42-летний житель столицы обратился к сотрудникам полиции.Прибывшие на станцию медики оказали потерпевшему помощь. В настоящее время жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.В результате оперативно-розыскных мероприятий спустя сутки сотрудники полиции на территории Северного округа столицы задержали подозреваемого – 36-летнего приезжего из ближнего зарубежья. У задержанного в ходе личного досмотра изъято оружие, которое направлено на исследование.По данному факту следователем УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и иных лиц, причастных к противоправному деянию.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18