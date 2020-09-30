Они разместятся на базе ДК 1100-летия Мурома.

Завтра в Муроме состоится открытие городского театра. Он разместится на базе ДК 1100-летия Мурома. Главным режиссером театра станет Заслуженный деятель искусства РФ Василий Грищенко, приехавший из Рязани по приглашению. Сообщил на своем глава округа Евгений Рычков. «Но еще важнее то, что при театре мы создаём театральную школу»,- написал он. Уже сегодня объявляется набор детей от 6 до 17 лет, с которыми будут заниматься профессиональные педагоги. Сценическая речь и сценическое движение, актерское мастерство, грим, вокал, хореография, цирковое искусство и театральная история. А для тех, кто планирует стать профессиональным актером или режиссером, при театре создается мастерская, дающая возможность получить профильное высшее образование.Фото сайта .