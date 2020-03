Хирург Корнелия Григс, оказавшаяся на передовой в борьбе с коронавирусом, оставила трогательное послание к своим детям в Twitter. Она написала, что хотела бы, чтобы в случае ее смерти дети знали, что она старалась изо всех сил, выполняя свою работу. Запись набрала больше полумиллиона лайков.

Хирург Корнелия Григс из Нью-Йорка, оказавшаяся на передовой в борьбе с коронавирусом COVID-19, оставила трогательное послание к своим детям в Twitter. Она написала, что хотела бы, чтобы в случае ее заражения и смерти дети знали, что она старалась изо всех сил, выполняя свой профессиональный долг.Григс опубликовала свое фото в маске и защитных очках и призналась, что дети едва узнали ее в таком виде, когда им показали снимок.My babies are too young to read this now. And they’d barely recognize me in my gear. But if they lose me to COVID I want them to know Mommy tried really hard to do her job. #GetMePPE #NYC pic.twitter.com/OMew5G7mjK— Cornelia Griggs (@CorneliaLG) March 29, 2020"Мои дети слишком малы, чтобы прочесть это сейчас. Они с трудом узнают меня в защитном костюме. Но если они потеряют меня из-за коронавируса, я хочу, чтобы они знали: мама изо всех сил старалась хорошо делать свою работу", – написала врач. Свой твит она дополнила хэштегом #GetMePPE, что означает "дайте мне средства индивидуальной защиты". Таким образом она попыталась привлечь внимание к острой нехватке этих средств в больницах, где медики непосредственно взаимодействуют с зараженными COVID-19.Запись женщины набрала более полумиллиона лайков, более 100 тысяч человек поделились ею. Пользователи Twitter назвали Корнелию героем и оставили множество благодарностей за то, что она не прекращает работать несмотря на опасность заразиться и усталость.27 марта сообщалось об акции российских артистов в поддержку врачей, на которых легла огромная нагрузка в связи с пандемией коронавируса. Участие в музыкальном флешмобе под названием "Запоём" приняли артисты театра "Новая опера".