На данный момент препарат является первым и единственным лекарством для четвероногих.

Во Владимирской области разработана и зарегистрирована первая и единственная в мире вакцина для животных от коронавируса. Над созданием препарата работали учёные ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).Она носит название «Карнивак-Ков». В клинических испытаниях были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие четвероногие.«Препарат безвреден и имеет высокую иммуногенную активность. В 100% случаев у испытуемых были выработаны антитела к ковиду», - рассказал ТАСС руководитель Россельхознадзора, которому подчиняется «ВНИИЗЖ», Константин Савенков.Срок действия защиты от COVID-19 составляет не менее шести месяцев. Массовое производство вакцины запустят уже в апреле. Владимирской разработкой уже заинтересовались в США, Канаде, Сингапуре, Греции, Польше и Австрии.