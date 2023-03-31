Владимирский Дон Жуан украл у пятерых возлюбленных полмиллиона рублей.
Всё началось с того, что в...
Владимирский Дон Жуан украл у пятерых возлюбленных полмиллиона рублей.
Всё началось с того, что в ОМВД России по Камешковскому району поступило заявление от жительницы областного центра. Она рассказала, что дала в долг знакомому, а тот исчез вместе с деньгами.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, «знакомым» оказался аферист.
Мужчина знакомился с потенциальными жертвами в социальных сетях. Завязывалось приятное общение, потом происходили встречи. И мужчина самыми разными способами пытался продемонстрировать свою состоятельность. Он рассказывал, что успешный бизнесмен, дарил цветы и подарки. Далее по личной схеме мошенника с ним случалось горе: серьёзные проблемы со здоровьем, болезнь ребёнка и пр.
Дон Жуан просил дать ему в долг «под расписку» с последующим возвратом. Доверяя словам афериста, женщины расставались с деньгами, сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области. Правда, мужчина возвращать их не собирался.
Выяснилось, что таким образом он «кинул» женщин не только во Владимирской области, но и в Омской, где ранее проживал.
И, увы, не только женщины верили аферисту. Выяснилось, что 650 тысяч рублей ему лично отдал односельчанин "за покупку горючего по заниженной стоимости".
Получив деньги, аферист пропадал из социальных сетей и переставал отвечать на звонки.
В настоящее время следователями ОМВД России по Камешковскому району собраны доказательства причастности 36-летнего мужчины к совершению шести подобных эпизодов.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области. Расследование продолжается.
Полицейские просят пострадавших от действий подозреваемого обратиться по телефону следственного отдела ОМВД России по Камешковскому району: 8 (49248) 2-19-53.
Фото: pxfuel.com