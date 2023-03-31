Владимирский Дон Жуан украл у пятерых возлюбленных полмиллиона рублей. Всё началось с того, что в...

Владимирский Дон Жуан украл у пятерых возлюбленных полмиллиона рублей.Всё началось с того, что в ОМВД России по Камешковскому району поступило заявление от жительницы областного центра. Она рассказала, что дала в долг знакомому, а тот исчез вместе с деньгами.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, «знакомым» оказался аферист.Мужчина знакомился с потенциальными жертвами в социальных сетях. Завязывалось приятное общение, потом происходили встречи. И мужчина самыми разными способами пытался продемонстрировать свою состоятельность. Он рассказывал, что успешный бизнесмен, дарил цветы и подарки. Далее по личной схеме мошенника с ним случалось горе: серьёзные проблемы со здоровьем, болезнь ребёнка и пр.Дон Жуан просил дать ему в долг «под расписку» с последующим возвратом. Доверяя словам афериста, женщины расставались с деньгами, сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области. Правда, мужчина возвращать их не собирался.Выяснилось, что таким образом он «кинул» женщин не только во Владимирской области, но и в Омской, где ранее проживал.И, увы, не только женщины верили аферисту. Выяснилось, что 650 тысяч рублей ему лично отдал односельчанин "за покупку горючего по заниженной стоимости".Получив деньги, аферист пропадал из социальных сетей и переставал отвечать на звонки.В настоящее время следователями ОМВД России по Камешковскому району собраны доказательства причастности 36-летнего мужчины к совершению шести подобных эпизодов.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области. Расследование продолжается.Полицейские просят пострадавших от действий подозреваемого обратиться по телефону следственного отдела ОМВД России по Камешковскому району: 8 (49248) 2-19-53.Фото: pxfuel.com