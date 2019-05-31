Сегодня в Ташкенте состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с главами делегаций, прибывшими на заседание Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ.

Сегодня в Ташкенте состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с главами делегаций, прибывшими на заседание Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ. На мероприятии присутствовал Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев.Глава МВД России поблагодарил Президента Узбекистана и Министра внутренних дел республики за внимание, оказанное делегации МВД России, и высокий уровень подготовки заседания Совета.Владимир Колокольцев выразил уверенность в том, что принятые решения положительно скажутся на взаимодействии правоохранительных органов Содружества, позволят усилить его практическую составляющую, а дружеский и конструктивный настрой узбекских коллег будет способствовать успешному выполнению поставленных задач.Кроме того, российский министр отметил важность наращивания партнерского диалога с МВД Республики Узбекистан по всем вопросам оперативно-служебной деятельности.В преддверии состоявшейся встречи главы делегаций возложили цветы к одному из самых знаменитых памятников Узбекистана в Ташкенте – Монументу независимости и гуманизма.