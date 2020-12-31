За минувшие сутки во Владимирской области ковид диагностирован ещё у 175 человек. На 31 декабря подтверждено ещё девять летальных исходов от Covid-19.

За минувшие сутки во Владимирской области коронавирус диагностирован ещё у 175 человек.На 31 декабря подтверждено ещё девять летальных исходов от Covid-19.Как сообщает национальный оперативный штаб, врачи выписали из больниц 171 пациента.С начала пандемии во Владимирской области заболело 18 563 человека. Выздоровело - 16 759 пациентов. Общее число смертельных случаев от ковида - 501.Новые случаи заражения распределились следующим образом: 52 - во Владимире, 21 - в Гусь-Хрустальном, 17 - в Муромском, 11 - в Ковровском, 10 - в Юрьев-Польском, 9 - в Петушинском, 8 - в Вязниковском, 8 - в Александровском, 7 - в Суздальском, 7 - в Камешковском, 5 - в Киржачском, 5 - в Кольчугинском, 4 - в Селивановском, 4 - в Гороховецком, 3 - в Собинском, 2 - в Меленковском, 1 - в г. Радужный, 1 - в Судогодском районах.