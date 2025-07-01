В 17 пунктах проката, расположенных по всему региону, можно бесплатно получить предметы первой необходимости для малышей в возрасте от 0 до 3 лет.

С 1 июля во Владимирской области начал работу проект, направленный на поддержку молодых семей с детьми. В 17 пунктах проката, расположенных по всему региону, можно бесплатно получить предметы первой необходимости для малышей в возрасте от 0 до 3 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Игорь Игошин.В ассортименте: коляски (в том числе для двойняшек), ванночки, кроватки, манежи, пеленальные столики, автокресла и электронные весы. Воспользоваться услугой могут многодетные, малоимущие, студенческие и молодые семьи, а также одинокие родители. На одного ребёнка можно взять до трёх предметов.На закупку товаров для пунктов проката из областного бюджета выделено 50 миллионов рублей.«Когда-то служба проката работала в каждом городе. Люди могли взять на прокат предметы быта, спорта, туризма. Система выручала многие семьи. Возрождение этого вида услуг для семей с маленькими детьми хорошая идея. Думаю, что это поможет им сберечь семейный бюджет и обеспечить малышей необходимыми принадлежностями», — отметил Игорь Игошин.