Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Во Владимирской области возбуждены уголовные дела о мошенничестве с землей. Ущерб городу Киржач составил 2,5 млн рублей.В начале июня прокуратура Владимирской области о двух случаях мошенничества, связанных с незаконным оформлением и перепродажей земельных участков общей площадью 3000 кв. м.Прокурорская проверка установила, что в мае 2023 года двое жителей Киржачского района, используя поддельные документы о бессрочном пользовании землей, незаконно оформили в собственность муниципальные участки. Впоследствии эта земля была неоднократно перепродана, нанеся значительный ущерб бюджету города.В настоящее время в суд направлены иски об изъятии земельных участков из незаконного владения.