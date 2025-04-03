Пострадавший малыш сейчас находится в доме ребенка.

Во Владимире будут судить 22-летнюю мать, которая в состоянии наркотического опьянения вытащила на улицу своего 11-месячного сына. Малыш был практически без одежды. Инцидент произошел в декабре прошлого года. Все это время шло расследование уголовного дела. К каким выводам пришло следствие — в материалеОтец признали невменяемым12 декабря 2024 года 22-летняя девушка и ее 27-летний муж . По этому адресу пара не жила, супруги сняли квартиру посуточно.Молодой человек пытался догнать жену, которая бежала с 11-месячным ребенком на руках. Сам мужчина был раздет по пояс, а девушка вышла из подъезда в футболке и домашних шортах. Малыш также был раздет. В какой-то момент убегавшая поскользнулась и упала. Муж выхватил младенца из ее рук. К счастью, ребенок не пострадал, но его изъяли из семьи.Малыш в доме ребенка«По результатам проведенных обоим судебных психиатрических экспертиз отец ребенка признан невменяемым в момент совершения преступления и нуждающимся в противонаркотическом лечении», — уточнили в СУ СК РФ по региону.Так, уголовное дело в отношении отца ребенка выделили в отдельное производство. Его направили в суд с постановлением о применении принудительных медицинских мер. Молодому человеку предстоит пройти принудительное лечение от наркозависимости.Уголовное дело в отношении матери младенца направили в суд для рассмотрения по существу. Девушке грозит наказание по статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».По статье предусмотрена санкция — до трех лет лишения свободы. На данный момент мальчик находится в доме ребенка. После инцидента во дворе его забрали врачи на обследование.Во время расследования стало известно, что родители ребенка действительно находились в наркотическом опьянении. Также следователи допросили очевидцев, родственников пары, изучили их личности и передали материалы на экспертизу. Они установили, что ребенку небезопасно оставаться в такой семье.