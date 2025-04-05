30-летний пешеход, пытавшийся перейти дорогу в неположенном месте во Владимире, попал под машину и умер. ДТП произошло 4 апреля у автозаправки на бульваре Художника Иванова, сообщили в

30-летний пешеход, пытавшийся перейти дорогу в неположенном месте во Владимире, попал под машину и умер. ДТП произошло 4 апреля у автозаправки на бульваре Художника Иванова, сообщили в пресс-службе УМВД области. Предварительно, около 20:30 29-летний водитель «Фольксвагена» ехав в сторону Нижнего Новгорода, сбил пешехода, который переходил проезжаю часть в неположенном месте, хотя неподалеку был пешеходный переход.