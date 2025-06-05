По итогам исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру» «Лучшие кредитные карты с максимальным льготным периодом в мае 2025 года» «Ренессанс Банк» стал лидером рейтинга.

По итогам исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру» «Лучшие кредитные карты с максимальным льготным периодом в мае 2025 года» «Ренессанс Банк» стал лидером рейтинга.Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» сравнили параметры продуктов в линейках российских банков из первой сотни по размерам кредитных портфелей (на 01.04.25г.). В ходе исследования были собраны ТОП-20 наиболее выгодных и удобных заёмщикам кредитных карт благодаря длинному льготному периоду, когда клиент может не платить проценты по долгу.В результате проведенного сравнительного анализа и расчётов кредитная карта «2 года без %» от «Ренессанс Банка» набрала максимальное количество рейтинговых баллов, став одним из самых выгодных продуктов для клиентов. Среди преимуществ карты «Выберу.ру» выделяет максимальный на рынке льготный период — 2 года. Он распространяется на все покупки в первый месяц, затем банк даёт 200 дней без процентов на покупки со второго месяца. Программа лояльности позволит клиенту получать за расчёты по карте скидки и кешбэк до 50% по акциям платёжной системы «Мир» и партнёров банка. Новые клиенты могут заказать кредитную карту «2 года без %» с лимитом до 600 тыс. рублей на сайте банка или на «Выберу.ру» и получить из рук представителя кредитной организации в удобное для них время — дома или на работе.Методика расчетов, использованная «Выберу.ру», позволила ранжировать кредитные карты не только по ключевым параметрам — длине льготного периода (более 50 дней) и минимальной ставке кредитования. При составлении рейтинга значимыми переменными также являлись диапазон полной стоимости кредита (ПСК) и максимальная сумма кредитования, лимиты на бесплатные переводы и снятие наличных без комиссии с сохранением льготного периода, размер кешбэка за расчёты картой. В исследование были включены годовая стоимость обслуживания «кредитки» и расходы на смс-информирование. Кроме того, учитывались: диапазон между рекламной ставкой и процентами в тарифах банков, условия обмена бонусов на рубли, набор дополнительных сервисов, включая онлайн-управление категориями кешбэка и доставку на дом. Дополнительно аналитики брали во внимание критерий значимости банка на финансовом рынке. Рейтинг «Выберу.ру» — это некоммерческое и нерекламное исследование.Как отметил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак: «К началу 2025 года на руках у россиян было более 68,5 млн кредитных карт, в том числе свыше 60 млн активных — следует из статистики ЦБ. Однако мы видим, что с начала года банки стали сокращать длину льготного периода новых карт, что по сути уменьшает возможность заёмщикам экономить на обслуживании долга. В отличие от конкурентов "Ренессанс Банк" не стал менять этот популярный у клиентов параметр. Период без процентов у его кредитки сейчас максимальный, если сравнивать с предложениями других игроков рынка. Кроме того, клиенты могут получать новые карты прямо на дом. Эти условия привлекают заёмщиков и выделяют продукт из 139 решений других банков. В результате карта "Ренессанс Банк" остаётся одним из наиболее востребованных кредитных продуктов для наших пользователей. По итогам мая он входит в топ-10 онлайн-запросов в разделе кредиток на "Выберу.ру". Мы видим, что с начала года этим продуктом интересовались почти 6 тыс. посетителей. А наибольшую активность в подборе кредитной карты-лидера рейтинга за последний месяц мы фиксируем у заёмщиков из двух столиц, Подмосковья, Новосибирска, Тюмени, Красноярска, Самары, Нижнего Новгорода, Кемерово и Таганрога».«Одним из главных преимуществ нашей кредитной карты является льготный период в 2 года. Не менее важно, что выпуск и обслуживание карты абсолютно бесплатны, а программа лояльности дает возможность клиентам получать за расчёты по карте скидки и кешбэк от партнеров банка. Еще одно преимущество — понятная и прозрачная механика грейс-периода. К примеру, если у клиента действует параллельно два льготных периода — 2 года и 200 дней, то за последние 25 дней платежного периода какого-либо из двух льготных периодов, чтобы не платить проценты, клиент может внести полную сумму долга только по тому грейс-периоду, по которому подходит срок и не погашать другой», — рассказал Денис Мавланов, заместитель председателя правления "Ренессанс Банка"».«Ренессанс Банк» (КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)), один из лидирующих банков сектора потребительского кредитования в России, предлагает физическим лицам кредиты, банковские карты, вклады и другие услуги. Основанный в 2003 году «Ренессанс Банк» входит в ТОП-50 крупнейших российских банков и работает с более чем 16,2 миллионами клиентов в России. География деятельности «Ренессанс Банка» охватывает 42 региона России. Банку присвоен рейтинг АКРА – ВВВ (RU). Лицензии Банка России на осуществление банковских операций № 3354. Сайт «Ренессанс Банка» – www.rencredit.ru«Выберу.ру» www.vbr.ru — проект IT-компании «DD Planet» — сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны. Ежемесячная посещаемость — более 15 000 000 человек. Аудитория маркетплейса — физические лица, индивидуальные предприниматели и малый бизнес, заинтересованные в ежедневном качественном выборе финансовых решений. Сегодня в финансовом супермаркете «Выберу.ру» предложения от 318 банков, 200 страховых компаний, 238 ведущих МФО, 35 НПФ, а также почти 6000 вариантов ипотечных продуктов, вкладов, банковских карт, Каско и ОСАГО. «Выберу.ру» — лауреат Премии Рунета 2017. В 2020 году был включен в список социально значимых ресурсов от Минкомсвязи РФ. По итогам 2024 года «Выберу.ру» вошел в ТОП-10 наиболее цитируемых финансовых СМИ в рейтинге Медиалогии.