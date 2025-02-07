Новая труба полностью решит проблему подтопления парка и прилегающих участков.

Лыбедскую магистраль во Владимире должны открыть уже в эту субботу, 8 фервлая, на неделю раньше запланированного срока. Движение по дороге, закрытое с 15 января, получилось восстановить раньше из-за оперативной работы сотрудников «ДСУ-3» по замене ливневой канализации.Как сообщает сам подрядчик, для проезда будут открыты обе полосы съезда с Октябрьского проспекта на Лыбедскую магистраль и одна полоса для движения с магистрали на проспект. Вторая полоса временно останется закрытой для обеспечения движения тяжелой техники и доставки стройматериалов.По словам мэра Дмитрия Наумова, новая труба полностью решит проблему подтопления парка и прилегающих участков.