Высказывания игроков хорватской сборной после победы над российской командой оценили на родине футболистов. Пресса в Хорватии назвала записанное спортсменами видео прямой провокацией.

Высказывания игроков хорватской сборной после победы надроссийской командой оценили на родине футболистов. Пресса в Хорватии назвалазаписанное спортсменами видео "прямой провокацией".Хорватские СМИ возмущаются поступком защитника сборной ДомагояВиды. Его называют "действием на грани". Другие отмечают, чтовыложенный футболистами ролик можно оценить как прямую провокацию, учитывая непростые отношения между Россией иофициальными властями Украины.Предостерег игроков национальной команды от высказываний,которые могут иметь политический подтекст, и Хорватский футбольный союз (HNS). Некоторыеиздания – в частности, Index.hr – признают, что игроки подверглись критике вХорватии "не из-за большой любви к России", а из-за того, что моглиполучить наказание от МИеждународной федерации футбола (FIFA).FIFA,прежде заявившая о возможности дисквалификации спортсмена на два матча, все же решилане применять никаких санкций. Домагою Виде лишь вынесли предупреждение -несмотря на то, что футболист поспешил заявить об отсутствии политическойподоплеки в его словах, пишет "Р-Спорт".Напомним, игроки сборной Хорватии Домагой Вида и ОгненВукоевич после победы в четвертьфинальном матче ЧМ над сборной Россииопубликовали видеообращение со словами "Слава Украине". Вукоевичзаявил, что победа была "за "Динамо" и Украину". Позднее Видазаявил, что лишь выражал благодарность украинцам за поддержку.Комментаторам в Сети оправдания футболистов кажутсянеубедительными. Они отмечают: заверения игроков в любви к России появились уже после того, как встала угроза наказания от Международной федерации. Российскиеболельщики призвали хорватов не смешивать политику и спорт.