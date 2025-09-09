За прошедшую неделю зарегистрировано 39 преступлений, совершённых в отношении местных жителей с использованием IT-технологий, – сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

За прошедшую неделю зарегистрировано 39 преступлений, совершённых в отношении местных жителей с использованием IT-технологий, – сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Очередной жертвой телефонных мошенников стала жительница Александрова. Она потеряла 5 миллионов рублей. Ей позвонил неизвестный, представившись «сотрудником ФСБ». Он сообщил, что якобы по месту её работы произошла утечка персданных и кто-то пытался перевести ее