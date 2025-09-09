ДТП с участием дикого животного произошло вечером 7 сентября на автодороге «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики». Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской

ДТП с участием дикого животного произошло вечером 7 сентября на автодороге «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики». Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. По предварительным данным, автомобиль «Рено» под управлением 65-летнего водителя столкнулся с лосем, внезапно выбежавшим на проезжую часть. В результате аварии 62-летняя пассажирка транспортного средства получила травмы. Медики «скорой помощи» доставили ее в