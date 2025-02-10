Соседи скончавшегося начали чувствовать неприятный запах.

Дежурная смена поисково-спасательного отряда города Коврова выезжала по вызову участкового полицейского, который обратил внимание на странный запах в подъезде многоквартирного дома. Беспокойство было вызвано тем, что соседи давно не видели жильца квартиры, откуда шел запах.Опасения подтвердились: спасатели, открыв дверь квартиры, увидели гору мусора и разложившееся тело.На место вызвали сотрудников ритуальной службы. Ситуацию остался контролировать участковый. Напомним, ранее мы писали, что