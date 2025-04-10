В Петушинском районе на трассе М-7 загорелась «Газель». Как сообщили в МЧС области, грузовик вспыхнул сегодня в 8:24. Инцидент произошел неподалеку от деревни Киржач. На месте работали 6

В Петушинском районе на трассе М-7 загорелась «Газель». Как сообщили в МЧС области, грузовик вспыхнул сегодня в 8:24. Инцидент произошел неподалеку от деревни Киржач. На месте работали 6 спасателей и 2 спецмашины. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Предварительно, «Газель» загорелась из-за аварийного режима работы электрооборудования. Присоединяйтесь к нам в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: МЧС области