Улицу Фейгина частично перекроют для ремонта теплотрассы. Трубы будут делать в районе дома №9 вплоть до 12 ночи 16 января. Об этом сообщил владимирский филиал «Т Плюс». Полосы для движения в

Улицу Фейгина частично перекроют для ремонта теплотрассы. Трубы будут делать в районе дома №9 вплоть до 12 ночи 16 января. Об этом сообщил владимирский филиал «Т Плюс». Полосы для движения в течение четырех дней перекроют частично. Причем, как отмечают в пресс-службе коммунальщиков, пока речь идет только о земляных работах. Работники должны определить характер дефекта и