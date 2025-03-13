За льготное лекарство.

Житель Владимира, страдающий от онкологического заболевания, отсудил у регионального Минздрава 1,4 млн рублей.Ему должны были выдавать препарат для льготников бесплатно. Однако мужчине пришлось тратить собственные накопления и покупать лекарство. Одна упаковка стоила 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Местный житель наблюдался в ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер» и ГБУЗ «Городская больница в Радужном Владимирской области». При этом выписанный ему препарат является жизненно важным.Сотрудники надзорного ведомства направили иск в суд, чтобы добиться справедливости. Их заявление удовлетворили. Деньги уже перечислили пациенту на личный счет.