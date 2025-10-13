Женщина, используя свое служебное положение, регулярно воровала деньги из кассы.

В Коврове перед судом предстанет товаровед одного из сетевых продуктовых магазинов, обвиняемая в крупном присвоении денежных средств. Женщина, используя свое служебное положение, регулярно воровала деньги из кассы и пыталась скрыть недостачу, аннулируя покупки покупателей.Заместитель Ковровского городского прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении местной жительницы по двум эпизодам присвоения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).Следствие , что в декабре 2024 года товаровед, испытывая финансовые трудности, разработала схему хищения. Используя свои служебные полномочия, она неоднократно изымала наличность из кассы. Чтобы скрыть образовавшуюся недостачу, обвиняемая аннулировала чеки покупателей.Всего таким образом она аннулировала покупки более 340 различных товаров — от продуктов питания до детских игрушек.Помимо махинаций с кассой, прокурорская проверка выявила еще один эпизод: злоумышленница забрала из подсобного помещения 54 пачки офисной бумаги.Теперь ее дело направлено в Ковровский городской суд для рассмотрения по существу.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .