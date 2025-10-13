В июне 2024 обвиняемый узнал, что его сосед хочет купить автомобиль, и предложил ему помощь, сославшись на знакомого, который перегоняет машины из Южной Кореи. Злоумышленник показал фотографии

В июне 2024 обвиняемый узнал, что его сосед хочет купить автомобиль, и предложил ему помощь, сославшись на знакомого, который перегоняет машины из Южной Кореи. Злоумышленник показал фотографии возможных для покупки авто. Сосед определился с выбором, но обвиняемый ему сообщил, что нужны деньги на перегон автомобиля из Владивостока во Владимир. Потерпевший перевел с карты своей жены