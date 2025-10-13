Эксперты hh.ru предоставили свежую зарплатную аналитику за сентябрь этого года. Медианная предлагаемая зарплата во Владимирской области подросла на 17 % по сравнению с сентябрём 2024 и составила

Эксперты hh.ru предоставили свежую зарплатную аналитику за сентябрь этого года. Медианная предлагаемая зарплата во Владимирской области подросла на 17 % по сравнению с сентябрём 2024 и составила 70 тысяч рублей. Таким образом, среди субъектов ЦФО 33 регион занял 6 строчку по уровню средней предлагаемой заработной платы. Первое место по уровню зарплаты в сентябре занимает Московская