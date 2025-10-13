Пошли на охоту терапевт, психиатр, хирург и патологоанатом. Вечером в палатке как следует приняли на грудь, утром обнаружили, что взяли только одно ружье. Ну что делать, решили стрелять по очереди.
Первый терапевт. Летит утка. Терапевт думает:
""Так, утка. Все данные за утку. С другой стороны, можно понаблюдать в динамике..."". Ну, утка улетела.
Следующий стреляет психиатр. Летит утка. Психиатр думает:
""Утка. Ну хорошо, я знаю, что утка - это утка, но знает ли утка, что она утка, и какова степень ее уверенности?"". Утка опять улетела.
Следующий хирург. Летит утка. Хирург - БАХ!!!
Патологоанатому:
- Посмотри, утка?
