Эта история о неравнодушии людей, благодаря действиям которых удалось спасти дикого зверя. О случае рассказали специалисты Госохотинспекции. Дикое животное нашли сотрудники МЧС недалеко от Гусь-Хрустального. Зверёк был ослабленным и нуждался в помощи. Спасатели передали его ветеринарам районной станции по борьбе с болезнями животных. Особенность енотовидной собаки в том, что при возникновении опасности она притворяется мёртвой.