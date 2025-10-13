Начало недели, 13–15 октября, пройдет под знаком прохладной погоды.

Во Владимире синоптиков на ближайшую неделю жителям региона стоит запастись зонтами, теплыми свитерами и приготовиться к резким температурным перепадам.Начало недели, 13–15 октября, пройдет под знаком прохладной погоды. Днем температура будет колебаться в пределах от +4°C до +6°C. Ожидается преимущественно облачная погода, временами возможны небольшие дожди, которые будут сопровождаться свежим ветром.В середине недели, 16–17 октября, прогнозируется небольшое потепление, температура поднимется до +9°C.Однако это потепление принесет с собой усиление дождей. Вероятность осадков в эти дни составит около 100%, что сделает эти дни самыми мокрыми в прогнозируемом периоде.Ближе к следующим выходным (18–19 октября) погода начнет резко меняться. Дожди постепенно сойдут на нет, но на смену им придет ощутимое похолодание.К началу следующей недели, 20–22 октября, ночная температура может опускаться ближе к нулю.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .