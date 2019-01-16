Поющая ведущая поделилась мыслями с поклонниками на
своей странице в Instagram. Ольга Бузова надеется вернуться на Мальдивы с возлюбленным.
Поющая ведущая поделилась мыслями с поклонниками на
своей странице в Instagram. Ольга Бузова надеется вернуться на Мальдивы с возлюбленным.
Последнюю неделю знаменитость провела на
Мальдивах с младшей сестрой. Бузова призналась, что ей не хватило шесть дней
отдыха на острове.
Ольга призналась, что
в следующий раз хотела бы вернуться в это райское место с любимым мужчиной. Телеведущей
хочется, чтобы это произошло уже в этом году. "I love Maldives. I hope this year I’ll come back with my
love. Идеальное место для перезагрузки. Мало, конечно, 6 дней, но это
лучше, чем ничего", – написала под снимками, на которых она сидит на
качелях на берегу океана.
Многие
поклонники в комментариях написали, что были бы рады, если бы у них была
возможность хотя бы столько дней провести на Мальдивах. Не обошлось и без
комплиментов Бузовой. "Олечка, очень красивые фото!", "Оль, я надеюсь ты
отдохнула, и теперь будешь еще круче", "Ты просто космос", – высказались фолловеры.
Ранее
в своем микроблоге
недвусмысленно намекнула, что у нее появился мужчина. Примечательно, что, судя
по тем же соцсетям, поющая ведущая уже познакомила ухажера с родственниками.
К примеру, младшая сестра Ольги Анна как-то обмолвилась о новом избраннике Бузовой.