Поющая ведущая поделилась мыслями с поклонниками на своей странице в Instagram. Ольга Бузова надеется вернуться на Мальдивы с возлюбленным.

Поющая ведущая поделилась мыслями с поклонниками насвоей странице в Instagram. Ольга Бузова надеется вернуться на Мальдивы с возлюбленным.Последнюю неделю знаменитость провела наМальдивах с младшей сестрой. Бузова призналась, что ей не хватило шесть днейотдыха на острове.Ольга призналась, чтов следующий раз хотела бы вернуться в это райское место с любимым мужчиной. Телеведущейхочется, чтобы это произошло уже в этом году. "I love Maldives. I hope this year I’ll come back with mylove. Идеальное место для перезагрузки. Мало, конечно, 6 дней, но этолучше, чем ничего", – написала под снимками, на которых она сидит накачелях на берегу океана.Многиепоклонники в комментариях написали, что были бы рады, если бы у них былавозможность хотя бы столько дней провести на Мальдивах. Не обошлось и безкомплиментов Бузовой. "Олечка, очень красивые фото!", "Оль, я надеюсь тыотдохнула, и теперь будешь еще круче", "Ты просто космос", – высказались фолловеры.Ранеев своем микроблогенедвусмысленно намекнула, что у нее появился мужчина. Примечательно, что, судяпо тем же соцсетям, поющая ведущая уже познакомила ухажера с родственниками.К примеру, младшая сестра Ольги Анна как-то обмолвилась о новом избраннике Бузовой.