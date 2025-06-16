В Успенском соборе прошли отпевание и гражданская панихида. Дань уважения одному из выдающихся руководителей региона, Почетному гражданину Владимирской области, Николаю Виноградову

В Успенском соборе прошли отпевание и гражданская панихида. Дань уважения одному из выдающихся руководителей региона, Почетному гражданину Владимирской области, Николаю Виноградову пришли отдать сотни людей. Службу провёл митрополит Владимирский и Суздальский Никандр. Николай Виноградов скончался 12 июня на 79-м году жизни. Соболезнования родным и близким выразили первые лица города и области. Гражданскую панихиду проводил первый